Accoltellamento Parigi, la polizia ferma due donne radicalizzate

Due donne sono state fermate, in una banlieue di Parigi, nell'ambito dell'inchiesta su Khamzat Azimov, l'accoltellatore di sabato sera nella capitale francese. Sono soggetti radicalizzati che conoscevano bene Azimov e l'amico Abdoul Hakim. Secondo i media locali, una delle due donne si chiama Ines Hamza, 19 anni, alle spalle un tentativo di partire per la Siria. A gennaio 2017 era stata inquisita per associazione per delinquere.