Acapulco,7 cadaveri in fossa comune

I corpi di sette persone, sei uomini e una donna, sono stati trovati in una fossa comune ad Acapulco. Lo ha reso noto la procura generale messicana, precisando che i corpi sono stati trovati per caso da agenti della polizia, che stavano perlustrando la zona alla ricerca di un'altra persona uccisa durante una sparatoria. Gli investigatori non sono al momento riuscito a identificare i cadaveri.