Abusi Cile, Papa: ho sbagliato a chiedere prove a vittime, mi scuso

"Chiedo scusa se con le mie parole sul caso Barros ho ferito le vittime di abusi". Lo ha detto Papa Francesco, ammettendo di aver sbagliato termini nell'esprimersi sulla vicenda del vescovo cileno di Osorno, accusato di aver coperto gli abusi su minori commessi dal suo mentore padre Fernando Karadima. "Non dovevo esigere prove dalle vittime, per loro è stato come uno schiaffo. Ho fatto confusione: non volevo parlare di prove, ma di evidenze", ha chiarito.