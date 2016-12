Abu Omar: "Mattarella conceda la grazia all'ex 007 Cia De Sousa"

L'imam Abu Omar, rapito dalla Cia nel 2003 a Milano, lancia un appello affinché Sergio Mattarella conceda la grazia all'ex 007 Usa Sabrina De Sousa in procinto di essere estradata in Italia dal Portogallo per scontare una condanna a quattro anni di carcere inflitta per il suo ruolo nell'operazione. "La De Sousa - ha detto il predicatore egiziano - è un capro espiatorio mentre tutti quelli che sono più in alto nella gerarchia godono dell'immunità".