Abu Mazen ricoverato in ospedale a Ramallah per un check-up

Il presidente palestinese Abu Mazen è stato ricoverato in un ospedale di Ramallah, in Cisgiordania, per un "check-up di routine". Lo ha riferito il portavoce Nabil Abu Rudeineh, precisando che si tratta di un normale controllo e che il leader dell'Autorità nazionale palestinese sarà dimesso "entro poche ore". Abu Mazen in passato aveva avuto problemi di cuore, ma i suoi medici assicurano che adesso sta bene.