Abu Mazen, mano tesa a Israele

Apertura nei confronti di Israele da parte del leader dell'Anp, Abu Mazen, il quale ha affermato che le "nostre mani sono tese per la pace verso i nostri vicini israeliani". Dopo aver incontrato il premier italiano Matteo Renzi, Abu Mazen ha sottolineato come l'impegno dell'Anp ad aderire a organizzazioni internazionali serva "a rafforzare l'entità palestinese, come partner sincero e fedele che rispetta tutti gli accordi internazionali".