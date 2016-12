Palestina per adesione Corte penale

18:51 - Il presidente Abu Mazen, all'indomani della bocciatura per un solo voto da parte del Consiglio di sicurezza dell'Onu della risoluzione per un accordo di pace con Israele, ha firmato la richiesta di adesione da parte della Palestina alla Corte penale internazionale. La firma è stata trasmessa in diretta dalla tv palestinese. L'adesione allo Statuto di Roma permetterà ai palestinesi di perseguire la leadership israeliana per crimini di guerra.