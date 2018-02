Abu Dhabi, nebbia fitta causa tamponamento tra 44 auto

Appena fuori dalla città di Abu Dhabi, lungo la E31 che collega la città a Dubai, una fitta nebbia ha causato un maxi incidente coinvolgendo 44 veicoli e ferendo 22 persone. La visibilità di pochi metri ha indotto alcuni guidatori a fermarsi per evitare di tamponare altre auto. Le persone spaventate sono uscite dalle proprie vetture per rifugiarsi oltre il guardrail. Pochi secondi e un camion, non accortosi dei veicoli fermi, li travolge: nel video si sentono i rumori delle frenate che però poco possono contro la mole in movimento del mezzo. In queste giornate di nebbia, che sembra non voler abbandonare la città, la polizia di Abu Dhabi ha poi diramato diverse allerte ai guidatori per indurli alla prudenza.