Abrini è l'uomo col cappello? La Procura belga: "Verifiche in corso"

"L'indagine continua per determinare se Abrini sia la terza persona" vista all'aeroporto di Bruxelles Zaventem il giorno dell'attacco in compagnia dei due kamikaze e "soprannominata 'l'uomo con il cappello'". È quanto è stato annunciato alla conferenza stampa indetta dalla Procura federale del Belgio a seguito dei 5 arresti compiuti in relazione agli attentati del 22 marzo. Due delle persone fermate sono Mohammed Abrini e Osama Krayem.