Aborto, Corte suprema contro Texas

Le cliniche per gli aborti in Texas possono restare aperte. La Corte Suprema, con 5 voti a favore e 4 contrari, blocca il Texas dall'attuare le restrizioni che avrebbero portato alla chiusura di almeno 10 cliniche dall'1 luglio. Le cliniche potranno restare aperte almeno fino a quando la Corte non avrà deciso se ascoltare o meno il caso, che vede i sostenitori del diritto all'aborto opporsi alla legge che punta a chiudere le strutture.