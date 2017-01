Abe è arrivato alle Hawaii: visiterà Pearl Harbor, ma non chiederà scusa

Shinzo Abe è arrivato alle Hawaii dove lo attende Barack Obama. Si tratta di una visita storica dato che è la prima volta che un premier giapponese partecipa a una cerimonia pubblica al memoriale di Pearl Harbor , luogo della strage in cui 75 anni fa 2.400 americani persero la vita a causa di un attacco a sorpresa di Tokyo, che decretò la discesa in campo degli Stati Uniti nella Seconda Guerra Mondiale. Abe non chiederà scusa.

Solo il primo ministro Shigeru Yoshida si recò nel '51 a Pearl Harbor per deporre una corona di fiori, ma non ci furono cerimonie. La visita di Abe avviene dopo quella del presidente americano a Hiroshima. Anche Obama non ha chiesto scusa per la terribile vicenda, ma ha chiesto che venga vietata l'atomica.