A Mosca il 14 aprile una conferenza di pace sull'Afghanistan

Il 14 aprile a Mosca si terrà una conferenza di pace sull'Afghanistan, con la partecipazione di delegati di 12 Paesi. Il consigliere afghano per la Sicurezza nazionale Hanif Atmar ha sottolineato che "siamo molto riconoscenti al governo di Mosca per gli sforzi volti a creare una cooperazione regionale autentica per facilitare un processo di pace in Afghanistan". Al vertice dovrebbero partecipare anche gli Usa.