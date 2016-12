A Maiorca contro il turismo da sbronze british, anche i bobbies "get drunk"

Sono venuti a Maiorca per aiutare i loro colleghi, i poliziotti spagnoli, a combattere il fenomeno delle "sbronze" britanniche nel quartiere del "turismo de borrachera" dell'isola, nella città di Magaluf. Ma è venuto alla luce che anche loro, i "bobbies", non sono esattamente inappuntabili, anzi. Tra i due agenti british accorsi in aiuto degli iberici c'è Martina Anderson, una poliziotta bionda di 44 anni, che in divisa appare seria e molto "professional", che su Facebook in realtà ha postato alcune foto che la ritraevano invece parecchio "su di giri".