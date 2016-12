A Kim Jong-Un premio per la "pace"In passato insignito anche Gandhi

Kim Jong-Un sarà premiato per il suo impegno in favore "della pace, della giustizia e dell'umanità". L'iniziativa è della fondazione indonesiana Sukarno, che ha negato qualsiasi violazione dei diritti umani in Corea del Nord. Il riconoscimento, ideato dal gruppo guidato da una delle figlie del primo presidente della storia del Paese asiatico, in passato è stato assegnato a diverse personalità a livello mondiale; tra queste anche Gandhi e Aung San Suu Kyi.