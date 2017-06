A Hong Kong in migliaia ricordano anniversario Piazza Tiananmen

Migliaia di persone si sono radunate per una veglia a Hong Kong per ricordare il 28esimo anniversario della repressione di Piazza Tiananmen, il 4 giugno del 1989. Il territorio semiautonomo è l'unico in Cina ad aver organizzato una commemorazione per ricordare la brutale repressione attuata dalle autorità cinesi in cui morirono centinaia di manifestanti che chiedevano maggiori libertà e democrazia.