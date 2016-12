A Gerusalemme i funerali di Shimon Peres: presenti statisti da tutto il mondo

Shimon Peres, i funerali a Gerusalemme 1 di 34 Afp Afp Shimon Peres, i funerali a Gerusalemme A Gerusalemme, sul monte Herzl, si sono svolti i funerali dell'ex presidente israeliano Shimon Peres. Alle esequie del premio nobel per la Pace storica stretta di mano tra il premier Benjamin Netanyahu e il presidente palestinese Abu Mazen. 2 di 34 Afp Afp Shimon Peres, i funerali a Gerusalemme A Gerusalemme, sul monte Herzl, si sono svolti i funerali dell'ex presidente israeliano Shimon Peres. Alle esequie del premio nobel per la Pace storica stretta di mano tra il premier Benjamin Netanyahu e il presidente palestinese Abu Mazen. 3 di 34 Afp Afp Shimon Peres, i funerali a Gerusalemme A Gerusalemme, sul monte Herzl, si sono svolti i funerali dell'ex presidente israeliano Shimon Peres. Alle esequie del premio nobel per la Pace storica stretta di mano tra il premier Benjamin Netanyahu e il presidente palestinese Abu Mazen. 4 di 34 Afp Afp Shimon Peres, i funerali a Gerusalemme A Gerusalemme, sul monte Herzl, si sono svolti i funerali dell'ex presidente israeliano Shimon Peres. Alle esequie del premio nobel per la Pace storica stretta di mano tra il premier Benjamin Netanyahu e il presidente palestinese Abu Mazen. 5 di 34 Afp Afp Shimon Peres, i funerali a Gerusalemme A Gerusalemme, sul monte Herzl, si sono svolti i funerali dell'ex presidente israeliano Shimon Peres. Alle esequie del premio nobel per la Pace storica stretta di mano tra il premier Benjamin Netanyahu e il presidente palestinese Abu Mazen. 6 di 34 Afp Afp Shimon Peres, i funerali a Gerusalemme A Gerusalemme, sul monte Herzl, si sono svolti i funerali dell'ex presidente israeliano Shimon Peres. Alle esequie del premio nobel per la Pace storica stretta di mano tra il premier Benjamin Netanyahu e il presidente palestinese Abu Mazen. 7 di 34 Afp Afp Shimon Peres, i funerali a Gerusalemme A Gerusalemme, sul monte Herzl, si sono svolti i funerali dell'ex presidente israeliano Shimon Peres. Alle esequie del premio nobel per la Pace storica stretta di mano tra il premier Benjamin Netanyahu e il presidente palestinese Abu Mazen. 8 di 34 Afp Afp Shimon Peres, i funerali a Gerusalemme A Gerusalemme, sul monte Herzl, si sono svolti i funerali dell'ex presidente israeliano Shimon Peres. Alle esequie del premio nobel per la Pace storica stretta di mano tra il premier Benjamin Netanyahu e il presidente palestinese Abu Mazen. 9 di 34 Afp Afp Shimon Peres, i funerali a Gerusalemme A Gerusalemme, sul monte Herzl, si sono svolti i funerali dell'ex presidente israeliano Shimon Peres. Alle esequie del premio nobel per la Pace storica stretta di mano tra il premier Benjamin Netanyahu e il presidente palestinese Abu Mazen. 10 di 34 Afp Afp Shimon Peres, i funerali a Gerusalemme A Gerusalemme, sul monte Herzl, si sono svolti i funerali dell'ex presidente israeliano Shimon Peres. Alle esequie del premio nobel per la Pace storica stretta di mano tra il premier Benjamin Netanyahu e il presidente palestinese Abu Mazen. 11 di 34 Afp Afp Shimon Peres, i funerali a Gerusalemme A Gerusalemme, sul monte Herzl, si sono svolti i funerali dell'ex presidente israeliano Shimon Peres. Alle esequie del premio nobel per la Pace storica stretta di mano tra il premier Benjamin Netanyahu e il presidente palestinese Abu Mazen. 12 di 34 Ansa Ansa Shimon Peres, i funerali a Gerusalemme A Gerusalemme, sul monte Herzl, si sono svolti i funerali dell'ex presidente israeliano Shimon Peres. Alle esequie del premio nobel per la Pace storica stretta di mano tra il premier Benjamin Netanyahu e il presidente palestinese Abu Mazen. 13 di 34 Ansa Ansa Shimon Peres, i funerali a Gerusalemme A Gerusalemme, sul monte Herzl, si sono svolti i funerali dell'ex presidente israeliano Shimon Peres. Alle esequie del premio nobel per la Pace storica stretta di mano tra il premier Benjamin Netanyahu e il presidente palestinese Abu Mazen. 14 di 34 Ansa Ansa Shimon Peres, i funerali a Gerusalemme A Gerusalemme, sul monte Herzl, si sono svolti i funerali dell'ex presidente israeliano Shimon Peres. Alle esequie del premio nobel per la Pace storica stretta di mano tra il premier Benjamin Netanyahu e il presidente palestinese Abu Mazen. 15 di 34 Ansa Ansa Shimon Peres, i funerali a Gerusalemme A Gerusalemme, sul monte Herzl, si sono svolti i funerali dell'ex presidente israeliano Shimon Peres. Alle esequie del premio nobel per la Pace storica stretta di mano tra il premier Benjamin Netanyahu e il presidente palestinese Abu Mazen. 16 di 34 Ansa Ansa Shimon Peres, i funerali a Gerusalemme A Gerusalemme, sul monte Herzl, si sono svolti i funerali dell'ex presidente israeliano Shimon Peres. Alle esequie del premio nobel per la Pace storica stretta di mano tra il premier Benjamin Netanyahu e il presidente palestinese Abu Mazen. 17 di 34 Ansa Ansa Shimon Peres, i funerali a Gerusalemme A Gerusalemme, sul monte Herzl, si sono svolti i funerali dell'ex presidente israeliano Shimon Peres. Alle esequie del premio nobel per la Pace storica stretta di mano tra il premier Benjamin Netanyahu e il presidente palestinese Abu Mazen. 18 di 34 Ansa Ansa Shimon Peres, i funerali a Gerusalemme A Gerusalemme, sul monte Herzl, si sono svolti i funerali dell'ex presidente israeliano Shimon Peres. Alle esequie del premio nobel per la Pace storica stretta di mano tra il premier Benjamin Netanyahu e il presidente palestinese Abu Mazen. 19 di 34 Ansa Ansa Shimon Peres, i funerali a Gerusalemme A Gerusalemme, sul monte Herzl, si sono svolti i funerali dell'ex presidente israeliano Shimon Peres. Alle esequie del premio nobel per la Pace storica stretta di mano tra il premier Benjamin Netanyahu e il presidente palestinese Abu Mazen. 20 di 34 Ansa Ansa Shimon Peres, i funerali a Gerusalemme A Gerusalemme, sul monte Herzl, si sono svolti i funerali dell'ex presidente israeliano Shimon Peres. Alle esequie del premio nobel per la Pace storica stretta di mano tra il premier Benjamin Netanyahu e il presidente palestinese Abu Mazen. 21 di 34 Ansa Ansa Shimon Peres, i funerali a Gerusalemme A Gerusalemme, sul monte Herzl, si sono svolti i funerali dell'ex presidente israeliano Shimon Peres. Alle esequie del premio nobel per la Pace storica stretta di mano tra il premier Benjamin Netanyahu e il presidente palestinese Abu Mazen. 22 di 34 Ansa Ansa Shimon Peres, i funerali a Gerusalemme A Gerusalemme, sul monte Herzl, si sono svolti i funerali dell'ex presidente israeliano Shimon Peres. Alle esequie del premio nobel per la Pace storica stretta di mano tra il premier Benjamin Netanyahu e il presidente palestinese Abu Mazen. 23 di 34 Ansa Ansa Shimon Peres, i funerali a Gerusalemme A Gerusalemme, sul monte Herzl, si sono svolti i funerali dell'ex presidente israeliano Shimon Peres. Alle esequie del premio nobel per la Pace storica stretta di mano tra il premier Benjamin Netanyahu e il presidente palestinese Abu Mazen. 24 di 34 Ansa Ansa Shimon Peres, i funerali a Gerusalemme A Gerusalemme, sul monte Herzl, si sono svolti i funerali dell'ex presidente israeliano Shimon Peres. Alle esequie del premio nobel per la Pace storica stretta di mano tra il premier Benjamin Netanyahu e il presidente palestinese Abu Mazen. 25 di 34 Ansa Ansa Shimon Peres, i funerali a Gerusalemme A Gerusalemme, sul monte Herzl, si sono svolti i funerali dell'ex presidente israeliano Shimon Peres. Alle esequie del premio nobel per la Pace storica stretta di mano tra il premier Benjamin Netanyahu e il presidente palestinese Abu Mazen. 26 di 34 Ansa Ansa Shimon Peres, i funerali a Gerusalemme A Gerusalemme, sul monte Herzl, si sono svolti i funerali dell'ex presidente israeliano Shimon Peres. Alle esequie del premio nobel per la Pace storica stretta di mano tra il premier Benjamin Netanyahu e il presidente palestinese Abu Mazen. 27 di 34 Ansa Ansa Shimon Peres, i funerali a Gerusalemme A Gerusalemme, sul monte Herzl, si sono svolti i funerali dell'ex presidente israeliano Shimon Peres. Alle esequie del premio nobel per la Pace storica stretta di mano tra il premier Benjamin Netanyahu e il presidente palestinese Abu Mazen. 28 di 34 Ansa Ansa Shimon Peres, i funerali a Gerusalemme A Gerusalemme, sul monte Herzl, si sono svolti i funerali dell'ex presidente israeliano Shimon Peres. Alle esequie del premio nobel per la Pace storica stretta di mano tra il premier Benjamin Netanyahu e il presidente palestinese Abu Mazen. 29 di 34 Ansa Ansa Shimon Peres, i funerali a Gerusalemme A Gerusalemme, sul monte Herzl, si sono svolti i funerali dell'ex presidente israeliano Shimon Peres. Alle esequie del premio nobel per la Pace storica stretta di mano tra il premier Benjamin Netanyahu e il presidente palestinese Abu Mazen. 30 di 34 Ansa Ansa Shimon Peres, i funerali a Gerusalemme A Gerusalemme, sul monte Herzl, si sono svolti i funerali dell'ex presidente israeliano Shimon Peres. Alle esequie del premio nobel per la Pace storica stretta di mano tra il premier Benjamin Netanyahu e il presidente palestinese Abu Mazen. 31 di 34 Ansa Ansa Shimon Peres, i funerali a Gerusalemme A Gerusalemme, sul monte Herzl, si sono svolti i funerali dell'ex presidente israeliano Shimon Peres. Alle esequie del premio nobel per la Pace storica stretta di mano tra il premier Benjamin Netanyahu e il presidente palestinese Abu Mazen. 32 di 34 Ansa Ansa Shimon Peres, i funerali a Gerusalemme A Gerusalemme, sul monte Herzl, si sono svolti i funerali dell'ex presidente israeliano Shimon Peres. Alle esequie del premio nobel per la Pace storica stretta di mano tra il premier Benjamin Netanyahu e il presidente palestinese Abu Mazen. 33 di 34 Ansa Ansa Shimon Peres, i funerali a Gerusalemme A Gerusalemme, sul monte Herzl, si sono svolti i funerali dell'ex presidente israeliano Shimon Peres. Alle esequie del premio nobel per la Pace storica stretta di mano tra il premier Benjamin Netanyahu e il presidente palestinese Abu Mazen. 34 di 34 Ansa Ansa Shimon Peres, i funerali a Gerusalemme A Gerusalemme, sul monte Herzl, si sono svolti i funerali dell'ex presidente israeliano Shimon Peres. Alle esequie del premio nobel per la Pace storica stretta di mano tra il premier Benjamin Netanyahu e il presidente palestinese Abu Mazen. leggi dopo slideshow ingrandisci

Stretta di mano tra Netanyahu e Abu Mazen - Poco prima dell'inizio delle esequie il premier Benjamin Netanyahu e il presidente palestinese Abu Mazen si sono stretti la mano ed hanno parlato brevemente. Abu Mazen si è seduto in prima fila accanto al ministro degli Esteri egiziano.



Netanyahu: "Obiettivi sono prosperità e pace" - "La forza è solo un mezzo, ma il fine è la pace": questo uno dei passaggi dell'intervento di Netanyahu nell'elogio funebre per Peres. "Nel Medio Oriente in tumulto in cui solo i forti resistono, non si raggiungerà la pace se non garantendo la nostra potenza. Ma gli obiettivi - ha aggiunto indicando Abu Mazen - sono la prosperità e la pace, per noi e per i nostri vicini".



Obama: "Peres ha forgiato la storia di Israele" - Shimon Peres "ha forgiato la storia di Israele" ha "dato forma" al suo Paese: lo ha detto il presidente statunitense Barack Obama alla cerimonia funebre. Obama ha quindi definito Peres un "gigante del XX secolo" come Nelson Mandela e la regina Elisabetta.



"Ebrei non nati per governare altro popolo" - "Il popolo ebraico non è nato per governare un altro popolo", ha aggiunto il presidente americano. "Non credo che Peres fosse un ingenuo - ha sottolineato -. Israele ha vinto tutte le guerre ma non quella maggiore: quella di non aver più bisogno di vincere".