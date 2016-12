A ditta italiana appalto diga Mosul

L'azienda italiana Trevi si è aggiudicata l'appalto per la diga di Mosul, in Iraq. Lo ha reso noto, all'agenzia di stampa Ap, il portavoce del governo iracheno Saad al-Hadithi, spiegando che si tratta di un contratto, dal valore di 230 milioni di dollari, per il rinnovo e la manutenzione dell'opera.