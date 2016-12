A confine Giordania 20mila profughi

Almeno 20mila siriani, in fuga dalla guerra civile e dall'Isis, si sono ammassati al confine con la Giordania, in pieno deserto, bloccati in attesa di un permesso per entrare, e ogni mese ne arrivano altri 4-5mila secondo l'agenzia per i rifugiati giordana. Il Paese, che ospita già 1,2 milioni di siriani su una popolazione totale di 9 milioni, lascia entrare per identificarle solo poche decine di profughi siriani al giorno.