A Bruxelles Consiglio Ue a 27, il primo senza Regno Unito: "Siamo pronti ad affrontare qualsiasi difficoltà"

"Quello che dico a Cameron, Merkel e agli altri leader" è che per l'uscita del Gran Bretagna dall'Ue serve un "piano ordinato, chiaro, che la gente possa comprendere. Poi è necessario procedere cercando di capire che la posta in gioco è alta per tutte e due le parti". Merkel non è interessata - mette in evidenza Obama - a trattative di punizione.