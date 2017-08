A 4 anni dal rapimento padre Dall'Oglio, Mattarella: cercare verità

A quattro anni dal rapimento di padre Paolo Dall'Oglio in Siria, Sergio Mattarella ricorda il gesuita italiano. "Desidero far giungere la mia vicinanza e la solidarietà ai suoi familiari, così provati da una lunga e dolorosa attesa - si legge infatti in una nota del Presidente della Repubblica -. Esprimo l'auspicio che il tempo non attenui la volontà di cercare la verità sulla sorte del padre gesuita, simbolo del dialogo tra religioni".