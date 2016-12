A 17 anni dice di aver sbancato Wall Street, ma è tutto falso

Forse ha guadagnato più di 72 milioni di dollari, ma virtuali. Si sgonfia come un palloncino la brevissima storia di successo di Mohammed Islam, liceale del Queens ma nativo del Bengala che si era spacciato per un genio della finanza. Capace, a suo dire, di ottenere cifre spropositate giocando a Wall Street durante l'intervallo, tra una lezione e l'altra. "Non so come è nata questa storia, è un equivoco che non ho smentito", si è limitato a dire.