65 anni fa via all'Europa comunitaria

16:09 - Unire le forze produttive e le energie: dalla messa in comune del carbone e dell'acciaio nasceva l'Europa. La dichiarazione Schuman è l'atto di nascita della CECA, che dà il via ai processi di unificazione, dopo gli anni bui della Seconda guerra mondiale. A partire da quel 9 di maggio di 65 anni fa l'Europa non è più solo un continente ma una comunità. La festa è stata decisa nel 1985 dai capi di Stato e di governo riuniti a Milano.

La dichiarazione Schuman - Quel giorno a Parigi la stampa era stata convocata per le sei del pomeriggio al Quai d'Orsay, sede del Ministero degli Esteri, per una comunicazione della massima importanza. Robert Schuman, Ministro francese degli Affari Esteri e Jean Monnet avrebbero regalato al continente l'atto di nascita della Comunità Europea.



Obiettivo comune: la pace - La dichiarazione cominciava con la parola pace, ma nasceva dalle macerie di una guerra. Per questo il primo passo fu mettere insieme carbone e acciaio, necessari a produrre le armi, in modo da instaurare un reciproco controllo: ecco la CECA (Comunità europea del carbone e dell'acciaio). Una "Alta Autorità" le cui decisioni sarebbero state vincolanti per la Francia, la Germania e i paesi che vi avrebbero aderito, come si legge nel testo della Dichiarazione, che continua "saranno realizzate le prime fondamenta concrete di una federazione europea" indispensabile alla salvaguardia della convivenza pacifica.



Maggio: mese europeo - Una curiosità: due giorni prima, il 7 di maggio, ma del 1824, venne eseguita per la prima volta a Vienna la Nona di Beethoven, l'Inno alla Gioia. La sinfonia sarebbe stata adottata nel 1972 come inno dell'Unione Europea. Risale invece al vertice di Milano di 1985 l'istituzione del 9 maggio come Festa dell'Europa.