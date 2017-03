50 secoli di storia geopolitica mondiale in 13 minuti

Un video mostra come è cambiata la mappa del nostro pianeta in cinquanta secoli di storia: dalle prime civiltà in Medio Oriente agli Stati di oggi, passando per i grandi imperi, per il colonialismo e per l'età delle rivoluzioni. Da quando esistono le entità territoriali, i confini del mondo sono cambiati anno dopo anno. Il video è stato pubblicato dal canale YouTube kardboardking, che spiega: "La maggior parte di ciò che viene mostrato qui sono civiltà con un sistema di scrittura e centri urbani. Un ringraziamento speciale a mutong per la ricerca e la traduzione di diverse mappe cinesi".