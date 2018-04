Inquinamento atmosferico, idrico, estinzione, sovraffollamento, consumo eccessivo di risorse. Sono tanti i problemi che affliggono il nostro pianeta e chi ci vive, difficoltà di cui l'uomo per primo è causa e che potrebbero essere contenuti se ci fosse maggiore accortezza e rispetto verso l'ambiente. In occasione del Earth Day abbiamo raccolto alcuni dei numeri più preoccupanti su quanto accade ogni anno nel mondo, per aiutarvi a capire la gravità della situazione nella quale versa la Terra.