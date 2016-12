07:43 - Un capo di Al Qaeda in Yemen, Shaif Mohamed Said al Shabwani, sospettato di attentati e sequestri di stranieri, è stato ucciso nella notte in scontri con le forze di sicurezza a Sanaa. Lo ha annunciato l'Alto comitato per la sicurezza. In una nota ufficiale pubblicata dall'agenzia ufficiale Saba, un portavoce ha precisato che l'uomo era "uno dei membri più pericolosi e ricercati" dell'organizzazione.