15:55 - Apertura in calo per Wall Street in vista di una serie di indicatori macroeconomici, dalla fiducia dei manager agli ordini di fabbrica, che si attendono negativi. Alla Borsa di New York l'indice Dow Jones cede lo 0,29% e il Nasdaq lo 0,48%. In flessione anche l'indice S&P500 che perde lo 0,39%.