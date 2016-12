06:37 - E' di 10 morti, tra i quali 6 poliziotti, il bilancio degli attacchi in tre Stati dell'India durante il terzo supergiovedì di voto per le legislative. In Jharkhand i maoisti hanno collocato un ordigno esplosivo sotto un ponte facendolo saltare al passaggio di un bus che trasportava personale impegnato nelle elezioni e uccidendo 8 persone. Altri attentati in Assam e Jammu e in Kashmir, con due morti.