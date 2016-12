01:08 - Al ballottaggio le due candidate sindaco a Parigi si sfideranno all'ultimo voto. Pur in vantaggio di oltre un punto percentuale, 34,80% dei voti contro 33,60%, la candidata sindaco della destra a Parigi, Nathalie Kosciusko-Morizet, perderebbe contro la socialista Anne Hidalgo. Quest'ultima, infatti, è in testa nella capitale nei due arrondissement chiave per il loro peso elettorale, il 12esimo e il 14esimo.