15 settembre 2014 Voto d'indipendenza, Cameron agli scozzesi: "Non fate a pezzi la Gran Bretagna" "Il Regno Unito è diventato tale grazie alla grandezza della Scozia", ha ribadito il premier inglese a tre giorni dal referendum di secessione (del 18 settembre)

19:31 - "Per favore non fate a pezzi questa famiglia di nazioni". Lo ha dichiarato il premier britannico David Cameron, nell'ultimo appello per evitare la secessione scozzese dal Regno Unito. "La Gran Bretagna è diventata tale grazie alla grandezza della Scozia", ha ribadito. "Grazie ai pensatori, scrittori, artisti, leader, soldati, inventori, che hanno reso grande questo Paese", ha sottolineato Cameron a tre giorni dal referendum per l'indipendenza.

"L'indipendenza della Scozia non sarà una separazione ma un doloroso divorzio", ha detto Cameron. Fin dall'esordio del suo intervento, il primo ministro britannico ha sottolineato che "non ci sarà modo di tornare indietro" in caso di vittoria del sì nel referendum scozzese. "Venerdì, la gente potrebbe vivere in un Paese diverso, con un differente ruolo nel mondo e un futuro differente davanti", ha sottolineato. La decisione presa "sarà per sempre".



"Parlo per i milioni di persone in Inghilterra, Galles, Irlanda del Nord e molti anche in Scozia, a cui si spezzerebbe il cuore se ci fosse una disgregazione del Regno Unito". Cameron ha poi ricordato i grandi valori britannici, "come lealtà, libertà, giustizia, valori che rendono il Paese il più grande esempio di democrazia che il mondo abbia conosciuto".



"Se vincono i no, devolution senza precedenti" - In caso di vittoria del no all'indipendenza in Scozia ci sarà un forte cambiamento, non è più possibile lo status quo", ha quindi dichiarato il premier britannico. "Se vince il no ci sarà un grande e senza precedenti programma di devolution con nuovi poteri per il Parlamento scozzese, in materia di tasse, spesa pubblica e welfare".