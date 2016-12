Voto Bangladesh, 17 morti in 24 ore

14:34 - Si sono chiuse le urne in Bangladesh dove si è vissuta una nuova giornata di violenze per le elezioni legislative volute a forza dal governo e boicottate dall'opposizione. Il bilancio degli scontri e degli attacchi ai seggi è di 13 morti, che si aggiungono ai 4 della vigilia. L'opposizione, guidata dal Partito nazionalista bengalese, ha annunciato altre 48 ore di sciopero per "esigere dal governo l'annullamento del voto farsa".