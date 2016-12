13 febbraio 2014 Voragine si apre al museo delle Corvette

13:14 - Disastro al National Corvette Museum di Bowling Green, in Kentucky, dove durante la notte una voragine apertasi nel pavimento ha inghiottito e danneggiato otto preziose auto in esposizione. Fortunatamente al momento del cedimento il museo era chiuso, e il crollo non ha quindi provocato feriti.

Subito dopo il crollo è entrato in funzione il sistema di allarme, che ha fatto accorrere i vigili del fuoco: una volta arrivati sul posto i pompieri non hanno potuto far altro che osservare le auto, alcune delle quali di valore superiore al milione di dollari, finite sottoterra. Secondo quanto ha riferito da una portavoce, sei delle auto danneggiate sono di proprietà dello stesso National Corvette Museum, mentre le altre due (una ZR-1 Spider del 1993 e una ZR1 Blue Devil del 2009) erano state ottenute in prestito dalla General Motors.