Volo Malesia, governo si arrende

07:03 - Il governo malese potrebbe decidere nei prossimi giorni di emettere i certificati di morte per le 239 persone a bordo del volo MH370, di cui non si hanno tracce dall'8 marzo. Nonostante le leggi malesi prevedano che si sia trovato il cadavere per l'emissione del certificato di morte, le autorità potrebbero decidere un provvedimento in deroga. I familiari delle vittime temono però che la mossa sottintenda la decisione di interrompere le ricerche.