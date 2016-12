Volo Malesia, funzionario: "L'aereo scomparso è stato dirottato"

14:41 - Un funzionario del governo malese ha affermato che è stato "accertato" che il volo MH370 della Malaysian Airlines è stato dirottato. L'agenzia Nuova Cina afferma che secondo queste dichiarazioni, che "devono essere verificate", uno dei dirottatori era una persona "con grande esperienza di volo" che ha "volontariamente" cambiato la rotta del velivolo e "interrotto le comunicazioni".

Il funzionario ha aggiunto che si tratta di una conclusione "definitiva", ma che le ragioni del dirottamento "devono ancora essere stabilite". Il velivolo ha eseguito "drastici cambiamenti di altitudine e direzione dopo la sua scomparsa dai radar civili".



I movimenti del volo MH370 della Malaysian Airlines, sono stati dovuti ad un'"azione deliberata", ha aggiunto il premier malese Najib Razak confermando così indirettamente la notizia del dirottamento del velivolo. L'aereo MH370 è rimasto in volo per altre sette ore dall'ultimo contatto con la torre di controllo, ha proseguito Najib Razak, sulla base degli ultimi dati satellitari che hanno rilevato la presenza del velivolo fino alle 8:11 locali, a sette ore e mezza dal decollo.



Perquisita la casa del pilota del Boeing 777-200 - La polizia ha perquisito l'appartamento del pilota del volo Malaysia Airlines scomparso una settimana fa con 239 persone a bordo. Lo scrive il quotidiano britannico "The Guardian". L'operazione è scattata dopo che il primo ministro malese ha annunciato che i movimenti del velivolo sono stati il frutto di "un'azione deliberata" di qualcuno a bordo dell'aereo con "grande esperienza". Zahar Ahmad Shah, 53 anni, vive alla periferia di Kuala Lumpur ed è un pilota molto esperto, con oltre 18.000 ore di volo alle spalle.