10:13 - L'aereo in volo da Addis Abeba a Roma dirottato questa mattina è stato intercettato da due caccia dell'Aeronautica militare italiana sullo spazio aereo della Sicilia. I Caccia hanno quindi scortato l'aeroplano fino in Francia, dove è stato preso in consegna da aerei militari francesi, prima di atterrare a Ginevra. Dei 193 passeggeri a bordo, 138 erano italiani.