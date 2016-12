18 luglio 2014 Volo abbattuto in Ucraina, rabbia e lacrime all'aeroporto malesiano di Kuala Lumpur E' il giorno del dolore per i parenti dei passeggeri dell'MH17 della Malaysia Airlines precipitato nell'Ucraina dell'Est Tweet google 0 Invia ad un amico

11:29 - L'atmosfera è tetra all'aeroporto internazionale di Kuala Lumpur. Il volo MH17 della Malaysia Airlines non atterrerà mai. E' stato abbattuto da un missile mentre sorvolava l'Ucraina dell'Est. Dalle porte dello scalo orientale non usciranno i passeggeri: non ci sono sopravvissuti. E i loro parenti, che affollano l'aeroporto, piangono di disperazione e rabbia per quelle vite spezzate.