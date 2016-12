22:32 - Ban Ki-moon, segretario generale dell'Onu, si è detto "addolorato" per gli episodi di violenza e la perdita di vite umane che hanno caratterizzato le elezioni parlamentari svoltesi in Bangladesh. In una nota, Ban invita tutte le parti nel Paese alla moderazione, e si rammarica che non siano stati raggiunti accordi tali da garantire un voto pacifico e inclusivo.