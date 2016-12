13:31 - La Guinea sta fronteggiando "un'epidemia senza precedenti" di febbre emorragica con 22 dei 78 decessi registrati nel Paese certamente provocati dal virus Ebola. Lo ha dichiarato a Conakry il coordinatore locale di Medici senza frontiere, Mariano Lugli. "Ci troviamo di fronte a un'epidemia di dimensioni mai viste in relazione alla distribuzione dei casi sul territorio - ha sottolineato - con molte città colpite nel Sud e casi nella Capitale".

Medici senza frontiere "è intervenuta in quasi tutte le epidemie conclamate da virus Ebola degli ultimi anni - ha spiegato Lugli - ma erano molto più concentrate e riguardavano luoghi più isolati. Stavolta i casi sono disseminati in un'area molto vasta e ciò complica moltissimo il lavoro delle organizzazioni che stanno cercando di bloccare l'epidemia".



In Guinea la febbre emorragica virale ha colpito 122 persone da gennaio; la metà dei morti abitava nella capitale, Conakry, e l'altra metà in due città del Sud, Gueckedou e Macenta. Numerosi altri casi sospetti, alcuni dei quali mortali, sono stati segnalati in Liberia e in Sierra Leone, Paesi confinanti con la Guinea. E due dei casi registrati in Liberia sono risultati contagiati da Ebola.



Questo virus è altamente contagioso e mortale nella maggior parte dei casi. Si trasmette per contatto diretto con sangue, liquidi biologici e tessuti di soggetti infettati, uomini o animali, vivi o morti che siano. Secondo il governo della Guinea, il virus individuato nel Paese è "di tipo Zaire, la forma più aggressiva e la più mortale delle cinque varianti della famiglia di filovirus che provocano l'Ebola".