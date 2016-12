Viaggio del Papa in Albania"Nessuno si faccia scudo di Dio"

21 settembre 2014 Viaggio del Papa in Albania

16:36 - Papa Francesco è a Tirana per il suo quarto viaggio internazionale. La visita in Albania è la prima in un Paese europeo al di fuori dall'Italia. Prima tappa è stata l'incontro con le autorità del Paese al Palazzo presidenziale. La pacifica convivenza tra le religioni in Albania è "un bel segno per il mondo", ha detto il Papa. "Nessuno si faccia scudo di Dio", ha aggiunto, "per violenze e sopraffazioni".

"L'Albania è un Paese che ha sofferto tanto", ha sottolineato Francesco, ma che poi "riuscita a trovare una pace con le differenze religiose. E questo è un bel segno per il mondo, il dialogo, la pace e l'equilibrio a favore della governance".



"Convivenza tra religioni è un bene inestimabile" - L'esempio dell'Albania dimostra che "la pacifica e fruttuosa convivenza tra persone e comunità appartenenti a religioni diverse è non solo auspicabile, ma concretamente possibile e praticabile", ha detto il Papa sottolineando che è "un bene inestimabile per la pace e per lo sviluppo armonioso di un popolo".



"Nessuno si faccia scudo di Dio" - "Nessuno pensi di poter farsi scudo di Dio mentre progetta e compie atti di violenza e di sopraffazione", ha aggiunto il Pontefice nell'incontro con le autorità albanesi additando il Paese come esempio di pacifica convivenza, mentre "in questo nostro tempo "da gruppi estremisti viene travisato l'autentico senso religioso". "Mi rallegro in modo particolare per una felice caratteristica dell'Albania, che va preservata con ogni cura e attenzione: mi riferisco alla pacifica convivenza e alla collaborazione tra appartenenti a diverse religioni".



"Serve la globalizzazione della solidarietà" - "Alla globalizzazione dei mercati è necessario che corrisponda una globalizzazione della solidarietà". "Occorre fare ogni sforzo - ha detto ancora Francesco - perché la crescita e lo sviluppo siano a disposizione di tutti e non solo di una parte della popolazione".



Ai giovani: "Dite no all'idolatria del denaro" - Rivolgendosi ai giovani, ha poi detto: "Sappiate dire no all'idolatria del denaro, no alla falsa libertà individualista, no alle dipendenze e alla violenza. Dite sì invece alla cultura dell'incontro e della solidarietà".