20:01 - La situazione in Crimea sembra peggiorare di ora in ora e anche il governo di Berlino è intervenuto per cercare di sedare la tensione tra Mosca e Kiev. Il ministro degli Esteri, Frank-Walter Steinmeier, si è dichiarato scettico sull'eventuale esclusione della Russia dal G8, ventilata dagli Usa, dicendosi invece a favore di una distensione della situazione in Ucraina.