13:54 - "I progressi fatti per rafforzare la sicurezza nucleare globale sono notevoli, ma sono necessari continui sforzi per raggiungere l'obiettivo". E' scritto nel documento finale del terzo summit sulla sicurezza nucleare che si è appena concluso all'Aja. Nel documento non sono indicate misure legalmente vincolanti e si sollecitano i singoli paesi a prendere "misure volontarie" per il controllo dei materiali radioattivi.