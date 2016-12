23:04 - Il presidente americano, Barack Obama, si è appena imbarcato sull'Air Force One che lo porterà in Europa per partecipare giovedì e venerdì all'importante vertice della Nato in Galles. In agenda le tensioni e gli scontri tra Ucraina e filorussi. La prima tappa sarà però a Tallinn, in Estonia, dove Obama incontrerà i leader dei tre Paesi baltici.