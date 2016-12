Vertice 007 occidentali in Siria

10:57 - E' stato un vertice vero e proprio, anche se non segretissimo, quello a cui gli 007 di molti servizi occidentali hanno partecipato a Damasco, per discutere col regime la questione delle minacce terroristiche da parte di gruppi islamici. Lo ha detto alla Bbc il vice ministro degli esteri siriano Faysal al Miqdad, che però non ha voluto precisare quali governi abbiano riaperto i contatti in materia di sicurezza col regime siriano.