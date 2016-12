Venezuela violento, gli scatti delle miss sui social contro la brutalità dilagante

19:04 - Non solo tacchi e spacchi, le reginette di bellezza venezuelane stanno invadendo il web contro la violenza dilagante nel loro Stato. L'iniziativa si sta diffondendo tra le reginette di tutto il pianeta, con l'hashtag #misses4peace. Un trend virale sui social che nasce dall'assunto: "Anni fa il Venezuela era noto come il Paese con le donne più belle del mondo, ora è in testa alla lista dei posti più brutali del pianeta".

Contro le brutture a colpi di bellezza - Ha aderito Gabriela Isler, la Miss Universo del 2013, ma anche Angel Monasterio, Miss Gay Venezuela. Non si sono tirate indietro neanche le bellezze che hanno vinto una fascia qualche anno fa. Questo il caso, per esempio, di Cristal Montanéz, che ha vinto il titolo di più bella del Venezuela nel 1977. L'iniziativa non è rimasta limitata ai confini dello Stato. Hanno fatto sentire il proprio impegno anche reginette europee come Patricia Yurena, Miss Universo Spagna 2013.