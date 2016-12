Venezuela,Usa pensano a sanzioni

02:01 - Il segretario di Stato americano, John Kerry, non ha escluso il ricorso a sanzioni contro il governo di Nicolas Maduro per superare la crisi in Venezuela. Durante la sua visita in Messico, Kerry ha dichiarato di "sperare che le sanzioni non siano necessarie, che ci si possa muovere verso la riconciliazione". Allo stesso tempo, il diplomatico ha sottolineato che "il Congresso degli Stati Uniti ha approvato una legge in questa direzione".