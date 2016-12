7 gennaio 2014 Venezuela, uccisi in una rapina l'ex miss e il marito: ferita la figlia di cinque anni La coppia si trovava in vacanza sulla costa del Mar dei Caraibi e avrebbe reagito all'assalto dei criminali. Il Paese sudamericano è uno degli Stati più violenti al mondo con un indice di 79 omicidi ogni 100mila abitanti Tweet google 0 Invia ad un amico

19:50 - L'attrice ed ex miss Venezuela Monica Spears Mootz, 29 anni, è stata uccisa insieme al marito durante una rapina. Ferita la figlia di cinque anni. Si trovavano in vacanza nella regione di Carabobo, sulla costa del Mar dei Caraibi. Stando alle prime informazioni, i criminali sono entrati in azione quando hanno visto la famiglia a bordo strada con l'auto in panne. La coppia avrebbe tentato di reagire all'assalto dei rapinatori.

Secondo i recenti dati dell'Osservatorio venezuelano sulla violenza, "il Venezuela è uno dei Paesi più pericolosi al mondo con un indice di 79 omicidi ogni 100mila abitanti". La coppia che viveva begli Stati Uniti era rimasta con l'auto in panne sulla strada che collega Puerto Cabello a Valencia e aspettava il soccorso stradale.