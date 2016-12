Venezuela, terminato il black out

06:45 - E' tornata quasi completamente alla normalità la situazione in Venezuela, dove venerdì sera si è registrato un gigantesco black out che ha interessato molti Stati, incluso quello della capitale Caracas. "Il 99% dell'elettricità è tornata a funzionare nella capitale", ha detto in un messaggio televisivo il presidente Nicolas Maduro. Il problema, che aveva di fatto lasciato al buio il Paese, si era verificato verso le 15 ora locale.