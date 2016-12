Venezuela, rilasciata la fotografa italiana Francesca Commissari

14:54 - E' stata liberata Francesca Commissari, la fotografa italiana che era stata fermata venerdì dalla "Guardia Nacional bolivariana" mentre si trovava a Caracas durante una manifestazione di protesta antichavista. La Commissari ha avuto "la piena libertà" al termine di un'udienza presso il palazzo di giustizia. Anche altri 39 giovani fermati con lei durante le proteste nella "Piazza Altamira" della capitale sono stati rilasciati.

La presidente argentina Cristina Fernandez de Kirchner, sui fatti che stanno avvenendo in Venezuela, ieri ha affermato che "è in corso un tentativo di golpe soft". "La mia intenzione non è quella di difendere il governo del Venezuela o il presidente Nicolas Maduro, ma il sistema democratico del Paese", ha sottolineato la presidente aprendo i lavori dell'anno legislativo presso il Parlamento a Buenos Aires. "La democrazia, ha aggiunto, non è di destra o di sinistra. Significa il rispetto della volontà del popolo".