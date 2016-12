Venezuela, morta miss antichavistaferita durante le proteste di piazza

13:50 - Genesis Carmona, 23enne Miss Turismo dello stato venezuelano di Carabobo, è morta all'ospedale di Valencia dove era stata ricoverata in gravi condizioni dopo essere stata raggiunta da uno sparo alla testa, arrivato da dietro, durante una manifestazione di protesta dell'opposizione antichavista.

Carmen colpita da una pallottola alla testa - La ragazza, studentessa e modella venezuelana , è rimasta colpita da una pallottola alla testa, proveniente dal dietro, mentre si svolgeva una nuova manifestazione contro il loro presidente Nicolas Maduro. E' successo nella città di Valencia, durante la giornata della Gioventù: un gruppo di uomini armati a bordo di un'auto privata, ha sparato contro i manifestanti. Si tratta di squadriglieri di sostenitori del governo chavista che, armati di fucili, pistole e manganelli, li usano cercando di terrorizzare i manifestanti. Dalla sparatoria, sono rimasti feriti in nove, e Carmen è subito decaduta, dopo esser stata portata in ospedale.



Venezuela, guerra civile dal 12 febbraio - A causa della censura governativa, nessuno nel resto del mondo sembra accorgersi della guerra ciivile che dal 12 febbraio scorso va in scena in Venezuela. Dopo la morte dell'ex presidente Chavez , la situazione all'interno del Paese è ulteriormente peggiorata: vige l'estrema poveretà e la criminalità. Nella giornata della Gioventù, migliaia di studenti sono infatti scesi in piazza armati di striscioni e altoparlanti per gridare la loro rabbia e per chiedere la fine del governo di Nicolas Maduro. il risultato, dall'inizio delle proteste, sono stati 4 ragazzi morti, 66 feriti e quasi 100 arrestati, mentre uno dei principali leader dell'opposizione, l'ex sindaco Leopoldo Lopez è stato arrestato.

Obama chiede la "liberazione" degli arrestati - Il presidente degli Stati Uniti, dopo aver definito inaccettabile la violenza nel Paese, ha chiesto la "liberazione" delle persone arrestate durante le manifestazioni antigovernative. " Il governo dovrebbe concentrarsi nel venire incontro alle legittime richieste dei venezuelani" , sottolinea Obama che incita il presidente al dialogo e alla liberazione delle persone arrestate. Ma il tribunale di Caracas, dopo aver analizzato il caso relativo all'arresto del sindaco Lopez , decide che resterà in prigione in custodia cautelare fino all'inizio del processo.