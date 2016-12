Velivolo fuori pista per il ghiaccio a New York: riaperto l'aeroporto Jfk

13:28 - Riapre il John Fitzgerald Kennedy, l'aeroporto di New York chiuso dopo che un volo Delta era uscito di pista forse a causa della pista ghiacciata. L'incidente avvenuto poco dopo le otto del mattino ha causato la chiusura dello scalo per alcune ore, durante le quali le autorità hanno avviato le indagini e i dipendenti dello scalo hanno valutato lo stato delle piste, gettando sale per evitare il ghiaccio.