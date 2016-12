18 gennaio 2014 Valerie Trierweiler esce da ospedale La compagna di Hollande andrà alla Lanterne, una delle residenze ufficiali presidenziali, per qualche giorno per riposarsi e restare tranquilla dopo lo scandalo che ha coinvolto la sua famiglia Tweet google 0 Invia ad un amico

20:49 - Valerie Trierweiler, compagna del presidente francese François Hollande, ha lasciato poco dopo le 15 l'ospedale parigino della Pitiè Salpetrie're, per andare nella residenza della Lanterne a Versailles. Lo riferisce il sito del settimanale Paris Match, il giornale per cui la Trierweiler scrive. La première dame ha avuto malore dopo la diffusione della notizia del presunto tradimento di Hollande.

Secondo quanto anticipato dall'entourage dell'Eliseo, sempre a Paris Match, la Trierweiler resterà alla Lanterne, una delle residenze ufficiali presidenziali, per qualche giorno, per riposarsi e "restare tranquilla", lontana dall'attenzione dei media. Nel frattempo, Hollande ha concluso a Tulle il tradizionale discorso di auguri di inizio anno agli abitanti della regione Correze, suo feudo elettorale, a cui hanno assistito oltre 90 giornalisti accreditati.



"Grazie dal fondo del cuore a tutti quelli che hanno mandato messaggi di sostegno e di pronta guarigione via twitter, sms o email. Molto toccata''. È il messaggio lasciato su Twitter dalla stessa Valerie dopo la sua uscita dall'ospedale. È la sua prima dichiarazione pubblica dallo scoop del settimanale Closer.